Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии проработали не менее двух лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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По данным Пенсионного фонда, перерасчет пенсии проведен более 654,9 тыс. человек, размер пенсии увеличен более 401 тыс. человек, средний размер повышения — 221,74 грн.

В частности, перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа после назначения/предварительного перерасчета пенсии произведен 537,5 тыс. лицам. Из них пенсии вырастут в среднем на 179,47 грн для 327,2 тыс. человек.

Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа и заработной платы после назначения/предварительного перерасчета пенсии произведено 117,4 тыс. человек. Размер пенсии увеличен для 73,8 тыс. человек из этой категории, средний размер повышения составит 409,16 грн.

По оценкам Пенсионного фонда, дополнительные расходы на выплату перечисленных пенсий составят около 89 млн грн в месяц.

Выплата перечисленных с 1 апреля пенсий производится в июне в установленные пенсионерам даты выплаты с доплатой за апрель и май.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 11 июня профинансировано 23,5 млрд грн на пенсионные выплаты, в том числе 4,9 млрд грн через Укрпочту, 18,6 млрд грн через уполномоченные банки.