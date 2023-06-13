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13 июня 2023, 14:01 Читати українською

Операторы топливного рынка призвали не повышать стоимость эквайринга во время войны

Операторы топливного рынка в лице Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) призывают международные платежные системы и банки оставить ставки интерчейндж на уровне не выше 0,7% и эквайринга на действующем уровне до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его окончания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАУ.

Операторы топливного рынка в лице Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) призывают международные платежные системы и банки оставить ставки интерчейндж на уровне не выше 0,7% и эквайринга на действующем уровне до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его окончания.
Фото: freepik.com

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В профильном объединении отметили, что с 1 июля 2023 г. ожидается повышение стоимости эквайринга для украинского бизнеса, что приведет к мгновенному увеличению стоимости всех товаров и услуг в Украине.

«В течение последних 7 лет в Украине значительно вырос уровень безналичных расчетов, как по показателям роста сети POS-терминалов, так и по количеству и объему безналичных операций среди населения Украины. Ощутимо сократилось отставание Украины в этой сфере от Европы. То есть, Украина стремительно переходит на безналичные расчеты во всех сферах товаров и услуг», — говорится в сообщении.

С началом полномасштабного вторжения международные платежные системы значительно снизили ставку интерчейнджа в Украине. Однако максимальные законодательные ставки интерчейндж в ЕС значительно ниже (0,2−0,3%), чем даже льготная ставка, действующая в Украине во время военного положения.

В НАУ отметили, что в Украине еще в 2021 году был зарегистрирован законопроект, целью которого было зафиксировать максимальный размер комиссионного вознаграждения за интерчейндж на уровне 0,2−0,3%, а также ввести ответственность за превышение предельных объемов комиссионного вознаграждения за интерчейндж.

Эксперты ассоциации уверены, что повышение ставок интерчейндж и как результат эквайринга для субъектов хозяйствования будет иметь прямое негативное влияние на стоимость товаров и услуг для украинских потребителей.

Те же предприятия, в частности сети АЗС, будут нести дополнительные расходы за возможность клиента рассчитаться пластиковой картой или мобильной. Однако на сегодняшний день расходы на эквайринг у операторов АЗС в разы превышают расходы на инкассацию.

«С целью поддержки украинского бизнеса и потребителей в условиях военного положения Нефтегазовая ассоциация Украины призывает Национальный банк Украины, международные платежные системы и банковские учреждения не повышать ставки интерчейндж (эквайринга) в то время, когда страна находится в состоянии войны», — отметили в НАУ.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Три літри
Три літри
13 июня 2023, 14:13
#
Невже редакція розібралась з тим що таке еквайрінг?

Це я згадую недільний (4 червня) розгін фейка про те що банки-еквайри будуть передавати в НБУ інформацію об операціях своїх клієнтів і що це нібито зачепить усіх власників карток бо банки будуть передавати інформацію про їх операції.
Публічних вибачень я так і не побачив, добре що хоч спростування від НБУ опублікували. Бо інші зрадо-блогери і цього не зробили.
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