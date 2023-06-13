Revolut блокирует счета и операции проживающих в Европе россиян — СМИ

Россияне, проживающие в Европе, начали жаловаться на ограничение операций по своим карточкам и счетам в банке Revolut. Об этом сообщает российское издание Forbes.

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Зарегистрированный в Литве банк Revolut является одним из ключевых банков для россиян, которые выезжают в Европу из-за неподдержки военного вторжения России в Украину и желают избежать мобилизации.

Причина ограничения операций

Причиной ограничения операций по карточкам и счетам россиян стали ужесточение требований банка к документам, подтверждающим право жить в Европе, и трудности с получением ВНП или долгосрочных виз.

Один из собеседников издания, живущий во Франции россиянин, рассказал, что за несколько недель до окончания срока действия его долгосрочной визы Revolut пригласил документы, позволяющие проживать в ЕС.

Банк не принял разрешение на временное проживание, полученное россиянином по гуманитарным основаниям, и пригласил предоставить либо разрешение на проживание (ВНП), либо визу D сроком на 180 дней.

Счет россиянина ограничили, заблокировав входящие переводы, но банк оставил возможность тратить деньги на карте. Ограничения пообещали снять, как только будет предоставлен один из двух документов, подтверждающих право на проживание в Европе.

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С похожим трудом столкнулись трое россиян, проживающих в Латвии.

По словам представителя Revolut Пэдди Кроули, банк ужесточил формальные требования к гражданам России и Беларуси из-за ограничений, введенных ЕС в отношении выходцев из этих стран.

Он пояснил, что клиенты из РФ и Беларуси должны предъявить продленный ВНП или рабочую визу, позволяющую им оставаться в Евросоюзе более 180 дней. Ограничения касаются именно россиян и белорусов и действуют по всей территории присутствия банка, отметил Кроули.