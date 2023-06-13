Криптобиржи в США заставят регистрироваться в SEC — JPMorgan

Американские криптобиржи с высокой вероятностью обяжут проходить регистрацию в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в качестве брокеров , а все криптовалюты на платформах классифицируют как ценные бумаги. К такому выводы пришли стратеги JPMorgan, сообщает The Block.

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К чему это приведет

По мнению экспертов, подобная ситуация окажет серьезное давление на индустрию. Однако в компании считают, что у этого подхода есть и положительные моменты — к цифровым активам будет применятся такое же законодательство, как и к традиционным.

Ранее SEC подала иски против Binance US и Coinbase, обвинив платформы в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Аналитики JPMorgan отметили, что действия Комиссии усиливают потребность американских законодателей в разработке четкой нормативно-правовой базы. По их словам, без ясности криптоактивность в США, вероятно, переместится за пределы страны и в децентрализованные организации, а венчурное финансирование сектора сократится.

Новые правила «освободят отрасль от плохой практики и недобросовестных игроков, что, в свою очередь, необходимо для того, чтобы индустрия созрела и увидела более активное институциональное участие», пояснили представители организации.

В судебных документах SEC назвала более десятка токенов ценными бумагами. По мнению экспертов, победа регулятора может привести к делистингу этих монет и ограничению потенциального развития их блокчейнов.

«Учитывая, что большинство токенов, на которые нацелена SEC, являются конкурентами Ethereum, действия регулятора повышают вероятность того, что сеть еще больше усилит свое доминирование в блокчейн-сфере», — заявили в JPMorgan.

Напомним

«Минфин» писал, что судебные иски Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance, Binance US и Coinbase спровоцировали отток средств на общую сумму около $4 млрд.