Банки Украины в апреле выдали 41 ипотечный кредит на более чем 50 миллионов

Банки Украины в апреле 2023 года выдали 41 ипотечный кредит на общую сумму 50,1 млн. грн. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба НБУ .

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О выдаче новой ипотеки в апреле проинформировали 4 банка, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в апреле 14,6% (в марте — 14%).

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Где больше всего выдавали ипотечные кредиты

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в апреле выдано в г. Киеве и Киевской области — 16 договоров на общую сумму 23,1 млн грн (46% от общего объема).