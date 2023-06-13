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13 июня 2023, 11:34 Читати українською

Банки Украины в апреле выдали 41 ипотечный кредит на более чем 50 миллионов

Банки Украины в апреле 2023 года выдали 41 ипотечный кредит на общую сумму 50,1 млн. грн. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба НБУ.

Банки Украины в апреле 2023 года выдали 41 ипотечный кредит на общую сумму 50,1 млн.
Фото: slovoidilo.ua

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О выдаче новой ипотеки в апреле проинформировали 4 банка, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в апреле 14,6% (в марте — 14%).

Читайте также: Банки уже выдали льготных кредитов более чем на 202 миллиарда

Где больше всего выдавали ипотечные кредиты

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в апреле выдано в г. Киеве и Киевской области — 16 договоров на общую сумму 23,1 млн грн (46% от общего объема).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
alexkush
alexkush
13 июня 2023, 12:32
#
Из 150 банков на 40 млн населени 40 ипотечных кредитов? это смешно
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