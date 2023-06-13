Курс валют на 13 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 13 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже вырос на 1 копейку. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже подорожал на 5 копеек.

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В обменниках доллар подорожал на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро вырос на 3 копейки в покупке и на 8 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,85−37,28 грн. Евро покупают за 39,80 грн, а продают за 40,45 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,17−37,25, евро — 40,21−40,48 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,46−39,85 грн/евро.

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