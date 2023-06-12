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12 июня 2023, 17:44 Читати українською

С начала года игорный бизнес, уплатил в 4 раза больше налогов, чем за весь 2022 год

За пять месяцев этого года компании, работающие онлайн в сфере игорного бизнеса, уплатили в четыре раза больше налогов, чем за весь 2022 год. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

За пять месяцев этого года компании, работающие онлайн в сфере игорного бизнеса, уплатили в четыре раза больше налогов, чем за весь 2022 год.

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Сколько уплатили налогов

Уплата налоговых платежей на 1 июня 2023 года составила более 2,2 млрд грн. Для сравнения — за весь 2022 год эта сумма не превышала 550 млн грн.

Мискодинг

За 2021 год онлайн-казино уплатили всего 34,5 млн грн налогов. В 2022 году это было уже 549,7 млн грн, ведь началось расследование БЭБ и в конце года стремительно выросли налоговые платежи.

Схему с мискодингом организовали должностные лица ряда банков, через основной из которых прошло около 20 млрд грн. В марте 2023 года Национальный банк Украины принял решение о лишении двух банков лицензии и их ликвидации.

Читайте: Игорный бизнес оплатил государственному бюджету более 2,7 миллиарда

Главное подразделение детективов БЭБ расследует уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах);
  • ч. 2 ст. 203−2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр);
  • ч. 1, 3 статьи 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
  • ч. 2 статьи 229 УК (незаконное использование знака для товаров и услуг).

В июне завершена судебно-экономическая экспертиза, установившая, что размер неуплаченных налоговых платежей компаниями, задействованными в схеме, составил более 1,3 млрд грн.

В рамках досудебного расследования было проведено более 20 обысков в банковских учреждениях и связанных компаниях, изъята финансовая документация и проверено более тысячи счетов. Наложен арест корпоративных прав компаний и средства на счетах на общую сумму 391 млн грн.

Читайте: $25−30 млн в день: Ликвидация схемы в игорном бизнесе остановила отток валюты из Украины

Букмекерские компании

Из-за собранных доказательств противоправной деятельности часть букмекерских компаний и онлайн-казино прекратила деятельность из-за потери лицензий и наложения санкций, а остальные стали более добросовестно относиться к уплате налогов.

В результате только налога на прибыль от букмекерской деятельности и онлайн-казино, за пять месяцев 2023 уплачено 526,7 млн грн, а общие налоговые платежи превысили сумму в 2,2 млрд грн.

Источник: Минфин
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