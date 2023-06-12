Forbes: Около 300 подсанкционных лиц владеют активами в Украине, из них 40-50 — россияне

Под санкциями Украины находятся 6800 физических и юридических лиц, но только у 300 из них есть активы в Украине. 40−50 человек — это российские олигархи. Об этом в интервью Forbes рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудра, которая отвечает в Минюсте за взыскание активов россиян в Украине.

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Минюст направляет запросы по всем подсанкционным лицам в правоохранительные органы о наличии активов в Украине. По их ответам министерство составило карту активов, на которой около 300 человек, включая тех, у кого есть имущество в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях, рассказала Мудра.

«Из них 40−50 субъектов, это так называемые олигархи, активы которых могут действительно работать на экономику страны», — уточнила она.

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Пока Минюст подал иски по конфискации имущества пяти из них — Владимира Евтушенкова, Михаила Шелкова, Олега Дерипаски, Евгения Гинера (пока только по акциям PINbank) и Аркадия Ротенберга.

В ближайшее время Минюст подаст наибольший иск компенсации российских активов. Вероятно, он будет относиться к группе VS Energy.

Напомним

С сентября 2022 года, когда Украина впервые с начала полномасштабной войны с россией ввела санкции против российских бизнесменов и чиновников, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) принял 35 санкционных пакетов.

Всего в них вошли 6873 юридических и физических лица. Законодательство разрешает государству конфисковывать их активы по иску Министерства юстиции в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). За время войны Минюст инициировал 19 таких процессов, из них всего пять против российских бизнесменов.