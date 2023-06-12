Из-за того, что в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется — физически не будет возможности принять законопроект об отмене льготного налога 2% для ФОП. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель Налогового комитета
Стало известно, почему отложили отмену льготного налога 2% для ФОП
Из-за того, что в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется — физически не будет возможности принять законопроект об отмене льготного налога 2% для ФОП. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель Налогового комитета
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«Сейчас ко мне очень много обращений с просьбой разъяснить, что имел в виду депутат Железняк, когда написал, что с 1 июля отмена единого налога по ставке 2%, моратория на проведение плановых документальных проверок, возврат штрафов за неиспользование РРО и всего, что предусмотрено законопроектом 8401, не будет», — написала Южанина.
По ее словам, в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется, а поэтому законопроект физически не будет возможности принять в сессионном зале.
Законопроект № 8401 вступит в силу не с 1 июля, а с 5 или 7 июля 2023 года.
То есть вопрос только в дате", — пояснила Южанина.
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Напомним
Ранее, первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк написал, что с 1 июля отмены льготного налога 2% для ФОП не будет.
7 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОП — ставку единого налога 2%.
Комментарии - 5
Но правительство и депутаты взяли на себя смелость устроить налоговый терор прикрываясь требованиями МВФ.
Как оказалось в МВФ вообще никаких требований не выдвигали к Украине, мало того Они были сами удивлены тем что правительство решило вернуть налоги в военное время когда люди стараются выжить.