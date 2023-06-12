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12 июня 2023, 15:30 Читати українською

Стало известно, почему отложили отмену льготного налога 2% для ФОП

Из-за того, что в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется — физически не будет возможности принять законопроект об отмене льготного налога 2% для ФОП. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель Налогового комитета В Р Нина Южанина.

Из-за того, что в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется — физически не будет возможности принять законопроект об отмене льготного налога 2% для ФОП.

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«Сейчас ко мне очень много обращений с просьбой разъяснить, что имел в виду депутат Железняк, когда написал, что с 1 июля отмена единого налога по ставке 2%, моратория на проведение плановых документальных проверок, возврат штрафов за неиспользование РРО и всего, что предусмотрено законопроектом 8401, не будет», — написала Южанина.

По ее словам, в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется, а поэтому законопроект физически не будет возможности принять в сессионном зале.

Законопроект № 8401 вступит в силу не с 1 июля, а с 5 или 7 июля 2023 года.
То есть вопрос только в дате", — пояснила Южанина.

Читайте: Отмена льготного 2% налога для ФОП отсрочили

Напомним

Ранее, первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк написал, что с 1 июля отмены льготного налога 2% для ФОП не будет.

7 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОП — ставку единого налога 2%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+7
zevs1
zevs1
12 июня 2023, 16:12
#
Налоговый терор вступит в силу с 5июля или 7июля не смотря ни на что, подтвердила Южанина
+
+26
godvinik
godvinik
12 июня 2023, 16:16
#
У депутатов летний отпуск во время военного положения
+
0
TAN72
TAN72
12 июня 2023, 16:31
#
Устали труженики.
+
+26
zevs1
zevs1
12 июня 2023, 16:41
#
Пусть в Египет едут акул подкормить
+
0
zevs1
zevs1
12 июня 2023, 18:06
#
Это был единственный нормальный экомический закон от Зеленского о том что во время военного положения и год после окончания войны налоговой и остальным проверяющим не кошмарить бизнес.

Но правительство и депутаты взяли на себя смелость устроить налоговый терор прикрываясь требованиями МВФ.

Как оказалось в МВФ вообще никаких требований не выдвигали к Украине, мало того Они были сами удивлены тем что правительство решило вернуть налоги в военное время когда люди стараются выжить.
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