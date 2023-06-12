Стало известно, почему отложили отмену льготного налога 2% для ФОП

Из-за того, что в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется — физически не будет возможности принять законопроект об отмене льготного налога 2% для ФОП. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель Налогового комитета В Р Нина Южанина.

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«Сейчас ко мне очень много обращений с просьбой разъяснить, что имел в виду депутат Железняк, когда написал, что с 1 июля отмена единого налога по ставке 2%, моратория на проведение плановых документальных проверок, возврат штрафов за неиспользование РРО и всего, что предусмотрено законопроектом 8401, не будет», — написала Южанина.

По ее словам, в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется, а поэтому законопроект физически не будет возможности принять в сессионном зале.

Законопроект № 8401 вступит в силу не с 1 июля, а с 5 или 7 июля 2023 года.

То есть вопрос только в дате", — пояснила Южанина.

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Напомним

Ранее, первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк написал, что с 1 июля отмены льготного налога 2% для ФОП не будет.

7 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОП — ставку единого налога 2%.