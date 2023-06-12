На рынке коллекторских компаний появился один новый игрок

Национальный банк принял решение о включении ООО «Смартфинанс» в Реестр коллекторских компаний. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 июня.

По данным аналитической системы YouControl, «Смартфинанс» зарегистрирован 16 сентября 2014 года в Киеве.

Конечный бенефициарный владелец — Ольга Дума. Уставный капитал компании составляет 5,1 млн грн.

«Смартфинанс» специализируется на кредитовании, а также финансовом лизинге и предоставлении других финуслуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения).

Отмечается, что на сегодняшний день Нацбанком зарегистрировано 67 коллекторских компаний.

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