Национальный банк принял решение о включении ООО «Смартфинанс» в Реестр коллекторских компаний. Об этом говорится в сообщении регулятора.
На рынке коллекторских компаний появился один новый игрок
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Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 июня.
По данным аналитической системы YouControl, «Смартфинанс» зарегистрирован 16 сентября 2014 года в Киеве.
Конечный бенефициарный владелец — Ольга Дума. Уставный капитал компании составляет 5,1 млн грн.
«Смартфинанс» специализируется на кредитовании, а также финансовом лизинге и предоставлении других финуслуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения).
Отмечается, что на сегодняшний день Нацбанком зарегистрировано 67 коллекторских компаний.
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