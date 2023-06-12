Подсанкционные инвесторы Сенс Банк готовы продать свою долю в банке за один доллар

Подсанкционные владельцы украинского Sense Bank готовы продать 75,6% банка за $1, говорится в пресс-релизе материнской компании ABH Holdings SA

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах Что известно 26 апреля совет директоров ABHH решил не объявлять, не выплачивать и не предоставлять никаких дивидендов, не распределять и не предоставлять каких-либо других средств своим попавшим под санкции акционерам, говорится в комментарии ABHH.

В пресс-релизе отмечается, что предложенная стоимость сделки при приобретении всех 75,6% Sense Bank является номинальной суммой, эквивалентной $1.

После полномасштабного вторжения России в Украину украинские регулирующие органы внедряли новые правила относительно подсанкционных владельцев банков, в частности, по уменьшению их доли в уставном капитале банка до уровня ниже 10% каждого из них, напомнили в ABHH.

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Как пояснили в ABHH, основная цель поиска инвестора — уменьшение доли конечных бенефициарных собственников, попавших под санкции, до уровня, отвечающего требованиям Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что в Нацбанк Украины поступил неполный пакет документов на приобретение существенного участия в Сенс Банке от потенциального покупателя.

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1, который позволит НБУ дать старт национализации Сенс Банка.