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12 июня 2023, 14:51 Читати українською

Подсанкционные инвесторы Сенс Банк готовы продать свою долю в банке за один доллар

Подсанкционные владельцы украинского Sense Bank готовы продать 75,6% банка за $1, говорится в пресс-релизе материнской компании ABH Holdings SA

Подсанкционные владельцы украинского Sense Bank готовы продать 75,6% банка за $1, говорится в пресс-релизе материнской компании ABH Holdings SA►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известно26 апреля совет директоров ABHH решил не объявлять, не выплачивать и не предоставлять никаких дивидендов, не распределять и не предоставлять каких-либо других средств своим попавшим под санкции акционерам, говорится в комментарии ABHH.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

26 апреля совет директоров ABHH решил не объявлять, не выплачивать и не предоставлять никаких дивидендов, не распределять и не предоставлять каких-либо других средств своим попавшим под санкции акционерам, говорится в комментарии ABHH.

В пресс-релизе отмечается, что предложенная стоимость сделки при приобретении всех 75,6% Sense Bank является номинальной суммой, эквивалентной $1.

После полномасштабного вторжения России в Украину украинские регулирующие органы внедряли новые правила относительно подсанкционных владельцев банков, в частности, по уменьшению их доли в уставном капитале банка до уровня ниже 10% каждого из них, напомнили в ABHH.

Читайте: Акционер Сенс Банка просит СНБО разрешить его продажу европейскому инвестору

Как пояснили в ABHH, основная цель поиска инвестора — уменьшение доли конечных бенефициарных собственников, попавших под санкции, до уровня, отвечающего требованиям Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что в Нацбанк Украины поступил неполный пакет документов на приобретение существенного участия в Сенс Банке от потенциального покупателя.

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1, который позволит НБУ дать старт национализации Сенс Банка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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+15
zxcvb1979
zxcvb1979
12 июня 2023, 15:31
#
Сколько можно мурку водить. Примите четкий недвусмысленный закон. Все активы в Украине принадлежащие частично или полностью гражданам РФ подлежат незамедлительной конфискации в счёт покрытия последствий агрессии. Приват банк национализировали в своё время теперь он несёт золотые «яйца» в бюджет.
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+11
Олександр Ясиновський
Олександр Ясиновський
12 июня 2023, 15:55
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Можливо Вас розчарую, але ніяких золотих яєць він в бюджет не приносить. в 2022році «попросили» заплатити більше податків, а так банк перекриває поки збитки минулих періодів.
гляньте звітність https://static.privatbank.ua/files/dod1_01052023_2022.pdf?_gl=1*bqcchs*_ga*MTc0MzA5ODUzNS4xNjg2NTczOTQw*_ga_C7N2L9YCQ9*MTY4NjU3Mzk0MC4xLjEuMTY4NjU3Mzk1My40Ny4wLjA.
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0
zxcvb1979
zxcvb1979
12 июня 2023, 17:40
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Покажите мне банк который в 2022 году был прибыльный? Приват за годы владения государством себя окупил и продолжает приносить доход, а когда всё нормализуется его при желании можно продать за рыночную цену американцам, немцам и другим цивилизованным странам. Так же нужно поступить и с сенсом.
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