Подсанкционные владельцы украинского Sense Bank готовы продать 75,6% банка за $1, говорится в пресс-релизе материнской компании ABH Holdings SA
Подсанкционные инвесторы Сенс Банк готовы продать свою долю в банке за один доллар
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Что известно
26 апреля совет директоров ABHH решил не объявлять, не выплачивать и не предоставлять никаких дивидендов, не распределять и не предоставлять каких-либо других средств своим попавшим под санкции акционерам, говорится в комментарии ABHH.
В пресс-релизе отмечается, что предложенная стоимость сделки при приобретении всех 75,6% Sense Bank является номинальной суммой, эквивалентной $1.
После полномасштабного вторжения России в Украину украинские регулирующие органы внедряли новые правила относительно подсанкционных владельцев банков, в частности, по уменьшению их доли в уставном капитале банка до уровня ниже 10% каждого из них, напомнили в ABHH.
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Как пояснили в ABHH, основная цель поиска инвестора — уменьшение доли конечных бенефициарных собственников, попавших под санкции, до уровня, отвечающего требованиям Украины.
Напомним
«Минфин» писал, что в Нацбанк Украины поступил неполный пакет документов на приобретение существенного участия в Сенс Банке от потенциального покупателя.
11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1, который позволит НБУ дать старт национализации Сенс Банка.
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