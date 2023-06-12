Суд арестовал собственника банка «Украинский капитал»

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Что известно

Следователь судья Виктор Маслов избрал содержание под стражей полтавского бизнесмена Сергея Белашова, который возглавляет фракцию «Батькивщины» в Полтавском облсовете и является собственником банка «Украинский капитал».

Также судья назначил альтернативную залог в 30 млн грн, сообщает Центр противодействия коррупции.

Мера пресечения будет действовать до 9 августа включительно.

По данным НБУ, Сергею Белашову принадлежит 48,9196% акций банка «Украинский капитал», его жене Лилиане Белашовой — 19,9999%, сестре жене Евгении Федорович — 21,3864%, матери жены Дарии Злидарь— 1,5%.

При этом прокурор САП просил назначить более 120 млн грн альтернативного залога, а защита настаивала, что подозрение необоснованно и содержание под стражей Белашова, который с 2009 года имеет инвалидность 2 группы, нарушает Конвенцию и будет иметь признаки пыток.

Детективы НАБУ выяснили, что с декабря 2016 по январь 2020 должностные лица филиала «Центр обеспечения производства» Укрзализныци в сговоре с представителями газовых компаний организовали закупки газа в обход тендерных процедур.

По версии следствия, участники схемы согласовали дополнительную наценку на поставку газа, которая в разные периоды составляла от 200 до 1000 грн на 1000 кубометров.

При этом должностные лица Укрзализныци сознательно скрывали более выгодные ценовые предложения, поступавшие от участников рынка газа, фактически отдав предпочтение двум компаниям. Полученные взятки распределялись между широким кругом участников преступного сговора.

НАБУ и САП подозревают Белашова по делу о махинациях с закупками газа для нужд Укрзализныци. Следствие считает, что к схеме, якобы нанесшей 206 млн грн убытков, была активно привлечена компания «Скала терциум».

«Скала терциум» владеет 21,3864% акций банка «Украинский капитал». Эта компания на 75% принадлежит Евгении Федоровичу, на 25% — Сергею Непомнящему.