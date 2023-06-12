Суд арестовал собственника банка «Украинский капитал»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 июня 2023, 10:44 Читати українською

Суд арестовал собственника банка «Украинский капитал»

Высший антикоррупционный суд 11 июня арестовал руководителя «Батькивщины» в Полтавском облсовете, владельца банка «Украинский капитал» Сергея Белашова с залогом в 30 млн грн. Об этом пишет Финклаб.

Высший антикоррупционный суд 11 июня арестовал руководителя «Батькивщины» в Полтавском облсовете, владельца банка «Украинский капитал» Сергея Белашова с залогом в 30 млн.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Следователь судья Виктор Маслов избрал содержание под стражей полтавского бизнесмена Сергея Белашова, который возглавляет фракцию «Батькивщины» в Полтавском облсовете и является собственником банка «Украинский капитал».

Также судья назначил альтернативную залог в 30 млн грн, сообщает Центр противодействия коррупции.

Мера пресечения будет действовать до 9 августа включительно.

По данным НБУ, Сергею Белашову принадлежит 48,9196% акций банка «Украинский капитал», его жене Лилиане Белашовой — 19,9999%, сестре жене Евгении Федорович — 21,3864%, матери жены Дарии Злидарь— 1,5%.

При этом прокурор САП просил назначить более 120 млн грн альтернативного залога, а защита настаивала, что подозрение необоснованно и содержание под стражей Белашова, который с 2009 года имеет инвалидность 2 группы, нарушает Конвенцию и будет иметь признаки пыток.

Детективы НАБУ выяснили, что с декабря 2016 по январь 2020 должностные лица филиала «Центр обеспечения производства» Укрзализныци в сговоре с представителями газовых компаний организовали закупки газа в обход тендерных процедур.

По версии следствия, участники схемы согласовали дополнительную наценку на поставку газа, которая в разные периоды составляла от 200 до 1000 грн на 1000 кубометров.

При этом должностные лица Укрзализныци сознательно скрывали более выгодные ценовые предложения, поступавшие от участников рынка газа, фактически отдав предпочтение двум компаниям. Полученные взятки распределялись между широким кругом участников преступного сговора.

НАБУ и САП подозревают Белашова по делу о махинациях с закупками газа для нужд Укрзализныци. Следствие считает, что к схеме, якобы нанесшей 206 млн грн убытков, была активно привлечена компания «Скала терциум».

«Скала терциум» владеет 21,3864% акций банка «Украинский капитал». Эта компания на 75% принадлежит Евгении Федоровичу, на 25% — Сергею Непомнящему.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+41
bonv
bonv
12 июня 2023, 11:26
#
Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови правління «Укргазбанку» Кирила Шевченка, якого разом з іншими особами викрито на протиправній діяльності. Внаслідок незаконних дій, державний банк зазнав збитків у розмірі понад 206 млн грн.
Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 9 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП про дозвіл на спецрозслідування.
«Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства», — зазначають у САП.
На сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 15 особам.
Досудове розслідування триває.
+
+30
bonv
bonv
12 июня 2023, 11:26
#
У жовтні 2022 р. у САП заявили про викриття детективами НАБУ протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка призвела до багатомільйонних збитків.
Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання коштів.
Колишньому голові НБУ Кирилу Шевченку та ще кільком іншим посадовцям «Укргазбанку» заочно повідомили про підозри 6 жовтня 2022 р. 24 жовтня НАБУ оголосило у розшук Шевченка і ще двох осіб, які ігнорували виклики до слідчого.
8 грудня 2022 р. суд заочно арештував колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка у рамках кримінального провадження, що стосувалось не періоду його головування в Нацбанку, а керівництва «Укргазбанком».
14 лютого 2023 детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозри ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної екс-головою правління АБ «Укргазбанк» Шевченком.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 июня 2023, 11:49
#
Якийсь рух вроді відбувається, але ж…
Чи доведуть справу до кінця і накажуть винних, чи як завжди у нас буває?
+
+15
bonv
bonv
12 июня 2023, 11:50
#
24 жовтня НАБУ оголосило у розшук Шевченка і ще двох осіб, які ігнорували виклики до слідчого. І до цього часу тиша та спокій.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Evgen0505 и 82 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами