На 11 июня профинансировано 23,5 млрд грн на пенсионные выплаты, в том числе 4,9 млрд грн через Укрпочту, 18,6 млрд грн через уполномоченные банки. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Пенсионный фонд уже направил на пенсионные выплаты 23,5 миллиарда
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Куда направили средства
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767 млн грн на жилищные субсидии и льготы;
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1435,7 млн грн на страховые выплаты, в том числе 420,1 млн грн на оплату больничных.
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Напомним
За январь-апрель 2023 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) получил 128,5 млрд грн поступлений от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что на 14,2 млрд грн больше, чем планировалось.
Источник: Минфин
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