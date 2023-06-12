Курс валют на 12 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 12 июня, курс доллара на наличном рынке по покупке и продаже не изменился. Евро в покупке подорожало на 7 копеек, а в продаже — на 5 копеек.

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В обменниках доллар в покупке потерял 1 копейку, а в продаже 8 копеек. Курс евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,30 грн. Евро покупают за 39,87 грн, а продают за 40,45 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,10−37,17, евро — 40,15−40,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,30−39,69 грн/евро.

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