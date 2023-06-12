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12 июня 2023, 12:02 Читати українською

Льготы для бизнеса: более 340 тысяч бизнесов в Украине все еще пользуются налоговыми льготами

340 тысяч бизнесов все еще используют льготное налогообложение. Об этом говорится в исследовании Опендатабота.

340 тысяч бизнесов все еще используют льготное налогообложение.
Фото: sud.ua

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Кто пользуется льготами

Среди топ-100 компаний по обороту по результатам 2022 две остаются на льготном налогообложении: это ООО «Фора» и ООО «Выгодная покупка» (мультимаркет «Аврора»).

Если законопроект № 8401 будет принят во втором чтении, уже с июля льгота будет прекращена, а компании и ФОП будут переведены автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%. Также вернутся штрафы за работу без кассовых аппаратов/РРО.

Сейчас, кроме очевидного возвращения законодательства в состояние к большому вторжению, для бизнеса существуют такие риски, как возврат ФОП партнеров во 2-ю группу или переход на общую систему налогообложения компаний/ФОП, созданных во время действия льгот. Чтобы не подвергаться штрафам и дополнительным налоговым обязательствам, следует проверять группу единого налога всех контрагентов.

Читайте: Отмена льготного 2% налога для ФЛП: Что ждет налогоплательщиков

Несмотря на требования 835 постановления и рекомендации Верховной Рады, даже через год после начала войны ГПС остается самым закрытым распорядителем данных.

Налоговая служба отказывается открыть данные о плательщиках единого налога, аргументируя это безопасностью предпринимателей с временно оккупированных территорий.

В то же время реестр доступен в кабинете Налоговой — и теперь в более удобном формате в Опендатабот. Отправляйте чат-боту код компании или идентификационный код ФОП, чтобы узнать систему налогообложения своего контрагента.

Напомним, после начала полномасштабной войны в апреле 2022 года государство создало налоговую льготу, снизив размер единого налога до 2%. Тогда возможностью воспользовались более 185 тысяч компаний и 40 тысяч ФОП.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 июня 2023, 12:22
#
В том числе самые нищие ахметов,пинчук и прочие сыновья дона кучмы
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