Джордж Сорос передал контроль над своей финансовой империей сыну

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

92-летний Сорос заявил, что ранее он не хотел, чтобы его фонд «Открытое общество» (OSF) перешел в руки одного из его пяти детей.

Но, говоря о своем решении передать фонд и остальную часть своей империи стоимостью $25 млрд своему сыну, 37-летнему Алексу, старший Сорос сказал: «Он это заслужил».

Алекс Сорос заявил, что он «больше политик», чем его отец, и что планирует продолжать жертвовать средства семьи в поддержку левых политических кандидатов в США.

«Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона делает это, нам тоже придется это делать», — заявил он.

В декабре совет OSF избрал Алекса Сороса своим председателем, и теперь он руководит политической деятельностью как президент комитета политических действий Сороса.

В середине мая известный филантроп Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти и сообщил, что он здоров.