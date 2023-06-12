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12 июня 2023, 8:10 Читати українською

Джордж Сорос передал контроль над своей финансовой империей сыну

Джордж Сорос передал контроль над своей огромной финансовой империей своему сыну Алексу Соросу. Об этом сообщает WSJ.

Джордж Сорос передал контроль над своей огромной финансовой империей своему сыну Алексу Соросу.
Алекс Сорос/Фото: wsj.com

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Что известно

92-летний Сорос заявил, что ранее он не хотел, чтобы его фонд «Открытое общество» (OSF) перешел в руки одного из его пяти детей.

Но, говоря о своем решении передать фонд и остальную часть своей империи стоимостью $25 млрд своему сыну, 37-летнему Алексу, старший Сорос сказал: «Он это заслужил».

Алекс Сорос заявил, что он «больше политик», чем его отец, и что планирует продолжать жертвовать средства семьи в поддержку левых политических кандидатов в США.

«Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона делает это, нам тоже придется это делать», — заявил он.

В декабре совет OSF избрал Алекса Сороса своим председателем, и теперь он руководит политической деятельностью как президент комитета политических действий Сороса.

В середине мая известный филантроп Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти и сообщил, что он здоров.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 июня 2023, 8:37
#
Https://www.irf.ua/dzhordzh-soros-sered-svoyih-proektiv-najbilshe-pyshayusya-progresom-yakogo-dosyagnuto-v-ukrayini/
+
+15
yarg
yarg
12 июня 2023, 9:35
#
И чего он у нас добился ?
сорос финансирует левацких политиканов , которые у нас никогда особого значения не имели.
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