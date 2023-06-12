В мае объем торгов на «Украинской бирже» снизился на четверть

В мае объем торгов на «Украинской бирже» снизился по сравнению с апрелем на 25,5% до 0,636 млрд гривен. Об этом идет речь в сообщении биржи, пишет stockworld.

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Торги на бирже

Общий объем торгов на Украинской бирже в мае составил 636 275 598,03 гривны, а общее количество сделок — 10 213.

В структуре торгов за май 2023 на государственные облигации (ОВГЗ) пришлось 96,66% суммарного оборота, или 614 998 253,23 гривны;

1,53% на акции, или 9709944,50 гривен;

на инвестиционные сертификаты 0,11% или 752 253,97 гривны;

на иностранные ценные бумаги 1,70% или 10 815 146,33 гривны.

В мае Индекс украинских акций (Индекс UX) увеличился на 9,4% с 1604,65 до 1755,36 пункта.

Лидерами обращения на рынке паевых ценных бумаг в мае были ЮЖКОКС, аз (4,449 млн гривен), Райффайзен Банк, аз (4,042 млн гривен) и Николаевоблэнерго, аз (0,838 млн гривен).

Лидерами обращения на рынке долговых ценных бумаг в мае были: 227185 ОВГЗ, погашение 02.04.2025 (257,5 млн. гривен); 225809 ОВГЗ, погашение 21.06.2023 (178,7 млн гривен) и 204150 ОВГЗ, погашение 26.02.2025 (37,2 млн гривен).

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Ведущими операторами рынка акций и сертификатов фондов в мае стали: Драгон Капитал, Инвинтум и Спайк-Инвест.

Ведущими операторами рынка облигаций стали: Укрэксимбанк, Конкорд Банк и ПриватБанк.

В свою очередь, ведущими операторами рынка иностранных ценных бумаг в мае стали: Драгон Капитал, БТС Брокер и Универ Ккапитал.

Украинская биржа — центр ликвидности акций и деривативов в Украине. Индекс украинских акций рассчитывается по старту торгов на «Украинской бирже» 26 марта 2009 года. Начальное значение было принято равным 500 пунктам.

Сегодня в Индексную корзину входят 6 наиболее ликвидных акций.