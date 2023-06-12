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12 июня 2023, 10:10 Читати українською

Экс-министр финансов США рассказал, когда наступит закат доллара

Американский доллар может потерять статус резервной валюты только из-за падения авторитета и влияния США в мире. Также может повлиять растущий госдолг страны. Об этом заявил экс-министр финансов США Ларри Саммерс, пишет ubr.ua со ссылкой на BBC News.

Американский доллар может потерять статус резервной валюты только из-за падения авторитета и влияния США в мире.
Фото: depositphotos.com

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Статус доллара

«История дает однозначный ответ: доллар может потерять статус резервной валюты, но когда это произойдет, у нас будут более серьезные проблемы. Потому что если доллар потеряет свой статус, то только в результате падения авторитета и влияния США в мире. И потому, что мы влезли в неподъемные долги», — отметил бывший министр.

По его словам, нужно вспомнить, что доллар сменил фунт как резервную валюту, когда экономика Великобритании ослабла после Первой и Второй мировых войн.

Спрос на долларовые активы позволяет США финансировать огромный дефицит торговли и бюджета. Однако приток иностранного капитала не приводит к росту инвестиций, а удручает сбережения и раздувает долг, считает американский экономист Майкл Петтис из Центра Карнеги в Пекине.

Читайте: Как доллар стал мировой резервной валютой и удастся ли ему удержаться

У доллара есть две важные функции на мировом рынке — это резервная и расчетная валюта. Позиции доллара как расчетной валюты усиливаются, несмотря на активные попытки Китая, россии, Бразилии, Индии и других развивающихся экономик торговать в рупиях и юанях.

К концу 2022-го в мире было накоплено резервов примерно на $12 трлн в эквиваленте. Почти 60% хранится в долларах, около 20% — в евро. На юань пришлось 3% меньше, чем у японской иены и британского фунта (по 5%).

Однако доля доллара сокращается. По данным МВФ, показатель достиг минимальной отметки с 1995 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 июня 2023, 10:47
#
Чому б прямо не сказати, що його положать штучно і навмисно і авторитет тут ні до чого?
+
0
jakiro
jakiro
12 июня 2023, 13:12
#
Ніколи в житті. В США всі мозги і патенти.
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