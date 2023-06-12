Аукционы ОВГЗ 13 июня: что будет предлагать Минфин

На аукционах ОВГЗ (гособлигации) 13 июня Министерство финансов будет предлагать 3 выпуска в гривне. Об этом говорится в данных министерства.

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Что будет предлагать Минфин

Облигации в гривне имеют сроки обращения 378, 581 и 980 дней.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

На аукционе 6 июня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 4,78 млрд грн, что на 6,51 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 11,29 млрд грн.