На аукционах ОВГЗ (гособлигации) 13 июня Министерство финансов будет предлагать 3 выпуска в гривне. Об этом говорится в данных министерства.
Аукционы ОВГЗ 13 июня: что будет предлагать Минфин
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Что будет предлагать Минфин
Облигации в гривне имеют сроки обращения 378, 581 и 980 дней.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Напомним
На аукционе 6 июня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 4,78 млрд грн, что на 6,51 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 11,29 млрд грн.
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