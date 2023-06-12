Население продолжает скупать валюту

В мае население купило валюты на $250,2 млн больше, чем продало. Об этом говорится в данных Национального банка .

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На наличном валютном рынке в мае чистая покупка валюты населением превысила продажу.

В мае украинцы продали валюты на $1 377,2 млн. в эквиваленте, а купили на $1 627,4 млн. в эквиваленте.

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