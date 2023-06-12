В мае население купило валюты на $250,2 млн больше, чем продало. Об этом говорится в данных Национального банка.
Население продолжает скупать валюту
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Покупка валюты
На наличном валютном рынке в мае чистая покупка валюты населением превысила продажу.
В мае украинцы продали валюты на $1 377,2 млн. в эквиваленте, а купили на $1 627,4 млн. в эквиваленте.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Продажа безналичной валюты на депозиты в банках сошла на нет,
и эти освободившиеся гривневые средства частично перекочевали
на наличный рынок валюты.
А ви як — і далі купуєте онлайн на депозит, чи «снизошли» до того,щоб готівкову валюту в обмінці купити ? Чи і далі - «хрен вам, а не беганье по обменкам» ?))