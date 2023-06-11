Автор «Черного лебедя» сравнил инвестиции в биткоин с культами и сектами

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июня 2023, 15:22 Читати українською

Автор «Черного лебедя» сравнил инвестиции в биткоин с культами и сектами

Нассим Талеб, американский писатель, экономист и автор бестселлера «Черный лебедь», выразил негативное отношение к криптовалютной отрасли. Он сравнил инвестиции в биткоин с культом или сектой. Об этом пишет Business insider.

Талеб, американский писатель, экономист и автор бестселлера «Черный лебедь», выразил негативное отношение к криптовалютной отрасли.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорит Талеб

На конференции Bloomberg Invest Наcсим Талеб заявил, что биткоин привлекает фанатиков, а такое поведение редко приносит хорошие результаты в прагматичном мире финансов.

Он также отметил, что даже для преступников биткоин стал тщетным из-за прозрачности блокчейна, позволяющего отслеживать все транзакции.

«Я критикую биткоин уже достаточно долго по нескольким причинам. Одной из них, которую никто не допустит, я считаю невозможность отмывания денег. Транзакции слишком легко отследить — это всего лишь записи в распределенном реестре, которые видны всем. Ведь даже золотые слитки можно переплавить. Кроме того, биткоин превратился в культ и, похоже, впервые в истории мы смешали деньги и культ, который не очень хорошо сочетается», — рассказал финансист.

Читайте: Автор «Черного Лебедя» назвал биткоин «золотой жилой» для юристов

Талеб также не видит особых преимуществ биткоина для транзакций — они слишком медленные и дорогие.

По его мнению, Федеральная резервная система может легко заменить первую криптовалюту. Поэтому он не рекомендует рассматривать BTC как средство накопления сбережений.

Напомним

Ранее экономист называл биткоин «идеальной игрой для лохов» и заявил, что инвестиции в первую криптовалюту не защищают от инфляции. Такие высказывания Наcсима Талеба отражают его скептическое отношение к биткоину и криптовалют в целом.

Читайте также: «Развлечение для лузеров». Автор «Черного Лебедя» раскритиковал первую криптовалюту

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
engine
engine
11 июня 2023, 15:43
#
Он об этом написал в своем бложике еще в начале января, и только через полгода его решили процитировать…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает zevs1 и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами