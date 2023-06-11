Автор «Черного лебедя» сравнил инвестиции в биткоин с культами и сектами

Нассим Талеб, американский писатель, экономист и автор бестселлера «Черный лебедь», выразил негативное отношение к криптовалютной отрасли. Он сравнил инвестиции в биткоин с культом или сектой. Об этом пишет Business insider .

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Что говорит Талеб

На конференции Bloomberg Invest Наcсим Талеб заявил, что биткоин привлекает фанатиков, а такое поведение редко приносит хорошие результаты в прагматичном мире финансов.

Он также отметил, что даже для преступников биткоин стал тщетным из-за прозрачности блокчейна, позволяющего отслеживать все транзакции.

«Я критикую биткоин уже достаточно долго по нескольким причинам. Одной из них, которую никто не допустит, я считаю невозможность отмывания денег. Транзакции слишком легко отследить — это всего лишь записи в распределенном реестре, которые видны всем. Ведь даже золотые слитки можно переплавить. Кроме того, биткоин превратился в культ и, похоже, впервые в истории мы смешали деньги и культ, который не очень хорошо сочетается», — рассказал финансист.

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Талеб также не видит особых преимуществ биткоина для транзакций — они слишком медленные и дорогие.

По его мнению, Федеральная резервная система может легко заменить первую криптовалюту. Поэтому он не рекомендует рассматривать BTC как средство накопления сбережений.

Напомним

Ранее экономист называл биткоин «идеальной игрой для лохов» и заявил, что инвестиции в первую криптовалюту не защищают от инфляции. Такие высказывания Наcсима Талеба отражают его скептическое отношение к биткоину и криптовалют в целом.

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