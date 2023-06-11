Нассим Талеб, американский писатель, экономист и автор бестселлера «Черный лебедь», выразил негативное отношение к криптовалютной отрасли. Он сравнил инвестиции в биткоин с культом или сектой. Об этом пишет Business insider.
Автор «Черного лебедя» сравнил инвестиции в биткоин с культами и сектами
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что говорит Талеб
На конференции Bloomberg Invest Наcсим Талеб заявил, что биткоин привлекает фанатиков, а такое поведение редко приносит хорошие результаты в прагматичном мире финансов.
Он также отметил, что даже для преступников биткоин стал тщетным из-за прозрачности блокчейна, позволяющего отслеживать все транзакции.
«Я критикую биткоин уже достаточно долго по нескольким причинам. Одной из них, которую никто не допустит, я считаю невозможность отмывания денег. Транзакции слишком легко отследить — это всего лишь записи в распределенном реестре, которые видны всем. Ведь даже золотые слитки можно переплавить. Кроме того, биткоин превратился в культ и, похоже, впервые в истории мы смешали деньги и культ, который не очень хорошо сочетается», — рассказал финансист.
Читайте: Автор «Черного Лебедя» назвал биткоин «золотой жилой» для юристов
Талеб также не видит особых преимуществ биткоина для транзакций — они слишком медленные и дорогие.
По его мнению, Федеральная резервная система может легко заменить первую криптовалюту. Поэтому он не рекомендует рассматривать BTC как средство накопления сбережений.
Напомним
Ранее экономист называл биткоин «идеальной игрой для лохов» и заявил, что инвестиции в первую криптовалюту не защищают от инфляции. Такие высказывания Наcсима Талеба отражают его скептическое отношение к биткоину и криптовалют в целом.
Читайте также: «Развлечение для лузеров». Автор «Черного Лебедя» раскритиковал первую криптовалюту
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1