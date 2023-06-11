В мае на рынке небанковских финансовых услуг появился один новый игрок, 29 участников покинули рынок, два — получили лицензии на предоставление финансовых платежных услуг. Об этом говорится в отчете НБУ.
В мае 2023 года финансовый рынок Украины покинули 29 учреждений — НБУ
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Рынок небанковских финансовых услуг
Количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 1316 (по состоянию на 30 апреля) до 1286 (по состоянию на 31 мая).
Количество банков в мае не изменилось и составило 65.
Кого исключили из реестров
Из реестров исключен 31 участник рынка небанковских финансовых услуг:
- 11 финансовых компаний
- один страховщик
- три ломбарда
- три кредитных союза
- один лизингодатель
- один страховой брокер
- один коллектор.
Кроме того, согласно требованиям закона «О платежных услугах» 2 финансовые компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений и в статусе платежных учреждений включены в Реестр платежной инфраструктуры.
В мае две компании получили новые лицензии на предоставление финансовых платежных услуг.
В течение мая в реестр включена одна финансовая компания.
В мае выданы лицензии двум финансовым компаниям. В то же время 10 финансовым компаниям, одному страховщику, трем ломбардам, трем кредитным союзам и двум лизинговым компаниям аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений), а семи финансовым компаниям, двум страховщикам и одной лизинговой компании принудительно (как мера влияния). Кроме того, еще двум финансовым компаниям отозваны все лицензии в соответствии с требованиями Закона Украины «О платежных услугах».
В мае также была добровольно аннулирована часть из имеющихся лицензий 13 финансовым компаниям и двум страховщикам, одновременно одной финансовой компании — принудительно.
Остановлено действие лицензий одному страховщику, одновременно одной финансовой компании — возобновлено.
Кто работает на рынке
По состоянию на 31 мая на небанковском рынке работали:
- 104 страховщика non-life (в апреле было 109) и 12 life-страховщиков (количество не изменилось)
- один страховщик со специальным статусом
- 166 ломбардов (было 170)
- 153 кредитных союза (было 157)
- 85 лизинговых компаний (было 86)
- 643 финансовые компании (было 657)
- 56 страховых брокеров (было 57)
- 66 коллекторских компаний (было 67).
Кроме того, на рынке признано 25 банковских групп (количество не изменилось) и 22 небанковские финансовые группы (количество не изменилось).
На платежном рынке действуют 32 платежных системы, созданных резидентами, учитывая государственные (в апреле было 33), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).
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Комментарии - 1
Так все ж хорошо) Пишут, все респект у кого-то .