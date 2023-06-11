В мае 2023 года финансовый рынок Украины покинули 29 учреждений — НБУ

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Рынок небанковских финансовых услуг

Количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 1316 (по состоянию на 30 апреля) до 1286 (по состоянию на 31 мая).

Количество банков в мае не изменилось и составило 65.

Кого исключили из реестров

Из реестров исключен 31 участник рынка небанковских финансовых услуг:

11 финансовых компаний

один страховщик

три ломбарда

три кредитных союза

один лизингодатель

один страховой брокер

один коллектор.

Кроме того, согласно требованиям закона «О платежных услугах» 2 финансовые компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений и в статусе платежных учреждений включены в Реестр платежной инфраструктуры.

В мае две компании получили новые лицензии на предоставление финансовых платежных услуг.

В течение мая в реестр включена одна финансовая компания.

В мае выданы лицензии двум финансовым компаниям. В то же время 10 финансовым компаниям, одному страховщику, трем ломбардам, трем кредитным союзам и двум лизинговым компаниям аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений), а семи финансовым компаниям, двум страховщикам и одной лизинговой компании принудительно (как мера влияния). Кроме того, еще двум финансовым компаниям отозваны все лицензии в соответствии с требованиями Закона Украины «О платежных услугах».

В мае также была добровольно аннулирована часть из имеющихся лицензий 13 финансовым компаниям и двум страховщикам, одновременно одной финансовой компании — принудительно.

Остановлено действие лицензий одному страховщику, одновременно одной финансовой компании — возобновлено.

Кто работает на рынке

По состоянию на 31 мая на небанковском рынке работали:

104 страховщика non-life (в апреле было 109) и 12 life-страховщиков (количество не изменилось)

один страховщик со специальным статусом

166 ломбардов (было 170)

153 кредитных союза (было 157)

85 лизинговых компаний (было 86)

643 финансовые компании (было 657)

56 страховых брокеров (было 57)

66 коллекторских компаний (было 67).

Кроме того, на рынке признано 25 банковских групп (количество не изменилось) и 22 небанковские финансовые группы (количество не изменилось).

На платежном рынке действуют 32 платежных системы, созданных резидентами, учитывая государственные (в апреле было 33), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

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