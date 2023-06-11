Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже превысил 55 миллиардов

Сумма ориентировочного ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Ущерб окружающей среде

Пока ситуация в нацпарках региона критическая, поскольку под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонщины.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, по состоянию на утро 10 июня из Каховского водохранилища ушло 62% его объема или 12,24 куб.км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 м и продолжает снижаться.

«Вода из Каховского водохранилища сравняла с водным зеркалом нацпарк „Нижнеднепровский“. Продолжается обмеление акватории в нацпарках „Великий Луг“ — на 4,2 метра и „Каменская Сечь“ — на 6 метров», — говорится в сообщении.

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Также оккупированным россиянами Олешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС сейчас уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.

Напомним

6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции.