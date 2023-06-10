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10 июня 2023, 14:05 Читати українською

В Украине злоумышленники выманили 2 миллиона у онлайн-продавцов

Злоумышленники присвоили около 2 млн грн у онлайн-продавцов, выдавая себя за покупателей товаров. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Злоумышленники присвоили около 2 млн грн у онлайн-продавцов, выдавая себя за покупателей товаров.
Фото: pixabay.com

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Злоумышленники использовали фишинговые ссылки для получения данных банковских карт граждан и в дальнейшем присваивали деньги с их счетов.

Организатор, 23-летний гражданин Украины, привлек к противоправной деятельности еще 8 граждан. Мужчина создал сайт и сообщество в Telegram, где предоставлялись инструкции и фишинговые ссылки для участников мошеннической схемы.

Как работала схема

Злоумышленники в мессенджерах рассылали фишинговые ссылки продавцам товаров, подыскиваемых на площадках объявлений. Людей уверяли, что присылают ссылку для оформления услуги доставки, просили указать данные карт якобы для получения денег за проданный товар.

Данные, введенные на мошеннических ресурсах, автоматически становились известны злоумышленникам.

Организатор схемы осуществлял компрометацию карт клиентов банка и с помощью платежных систем «выводил» деньги пострадавших на подконтрольные счета.

Обыски

По местам жительства фигурантов правоохранители провели обыски. Удалены компьютерная техника, телефоны, «черновые» записи, банковские карты и SIM-карты.

Открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Шестерым членам организованной группы объявлено подозрение. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Харьковской областной прокуратуры.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
10 июня 2023, 16:07
#
І народ все одно потрапляє на гачок аферистів… Одні і ті ж уловки.
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