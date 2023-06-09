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9 июня 2023, 19:17 Читати українською

Восстановление жилья из-за уничтожения Каховской ГЭС можно компенсировать в рамках «єВідновлення»

Украинцы смогут получить компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС в рамках программы «єВідновлення». Об этом заявила председатель парламентского Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает сайт парламента.

Украинцы смогут получить компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС в рамках программы «єВідновлення».
Фото: sud.ua

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«Когда мы разрабатывали соответствующий закон, вступивший в силу в мае, мы предполагали, что жилье будет разрушаться не только в результате обстрелов, но и в результате других действий, которые могут повлечь агрессия РФ. Поэтому в законе прописано, что компенсация будет предоставляться за разрушенное или уничтоженное жилье и в результате боевых действий, и в результате террористических актов, диверсий и т. д. Подтопление, повреждение и разрушение домов, произошедших из-за уничтожения ГЭС, обязательно подвергнется соответствующему закону», — отметила парламентарий.

По ее словам, возможно, Кабмину придется создать отдельное постановление, чтобы учесть определенные нюансы, касающиеся компенсаторных механизмов. В частности, чтобы там было указано, что повреждение или разрушение произошло из-за подтопления.

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Украинцы уже начали получать компенсацию

Шуляк подчеркнула, что первые лица уже получили компенсацию в рамках первого этапа программы «єВідновлення».

«Одна из получательниц — пенсионерка, которой 78 лет. Она воспользовалась Действием, получила все документы и получила средства, которые будет использовать, чтобы отремонтировать жилье. Если мы говорим о втором этапе программы «Восстановление», то сейчас уже создано 444 комиссии, которые активно начинают работать, чтобы верифицировать те информационные сообщения, которые люди подавали раньше. В общей сложности подано более 427 тыс. заявок за разрушенное и поврежденное жилье», — сказала Шуляк.

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Источник: Минфин
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