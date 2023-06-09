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9 июня 2023, 17:01 Читати українською

Венецианская комиссия рекомендовала отложить запуск закона об олигархах — Минюст

Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за войны. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська из Венеции после заседания комиссии.

Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за войны.
Фото: liga.net

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«Потому что война существенно изменяет баланс сил в Украине: существенно уменьшает влияние олигархов. И это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны», — заявил Малюська.

Он добавил, что крайне сложно по достоинству оценить влияние закона на политическую и правовую систему. Поэтому Венецианская комиссия рекомендует подождать с имплементацией, пока закончится война.

Министр юстиции напомнил, что имплементация закона об олигархах в соответствии с выводом Венецианской комиссии — это одно из условий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Напомним

В марте Кабмин отложил сроки исполнения ряда положений закона «об олигархах». В частности, предполагалось, что СНБО совместно с Минцифрами должны были обеспечить разработку и функционирование реестра олигархов до апреля 2022 года. В обновленном плане запуск реестра должен начаться «через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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