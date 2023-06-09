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9 июня 2023, 16:04 Читати українською

ЕБРР выделил кредит для Укрзализныци на 200 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Укрзализныце кредит в размере 200 млн евро: по 100 млн евро на экстренное финансирование капитальных затрат и поддержку рабочего капитала. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Укрзализныце кредит в размере 200 млн евро: по 100 млн евро на экстренное финансирование капитальных затрат и поддержку рабочего капитала.
Фото: vctr.media

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«Этот суверенный заем уменьшит последствия войны, способствуя расширению трансграничной пропускной способности и улучшению железнодорожного сообщения с ЕС», — говорится в сообщении.

На что пойдут деньги

В частности, предполагается восстановление ключевых железнодорожных коридоров на границе с ЕС и приобретение подвижного состава.

ЕБРР уточняет, что распределяет риск своих инвестиций в Украину с донорами и акционерами. В частности, этот заем должен быть до 50% обеспечен гарантиями:

  • 60 млн евро поступят от США,
  • 40 млн евро — от Нидерландов.

Кроме того, ожидается, что проект будет финансироваться инвестиционным грантом в размере до 10 млн евро от двусторонних или многосторонних доноров.

Он будет направлен на покрытие инвестиций в коммуникационное оборудование, энергоэффективное освещение и безбарьерный доступ к нескольким крупным железнодорожным станциям.

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ЕБРР отмечает, что этот кредит дополняет 150 млн евро экстренного финансирования ликвидности для Укрзализныци в прошлом году, поддержанного гарантиями Франции и ЕС через Европейский фонд устойчивого развития.

ЕБРР — крупнейший институциональный инвестор в Украине — взял на себя обязательство инвестировать в Украину 3 млрд евро в течение 2022−2023 годов.

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Источник: Минфин
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