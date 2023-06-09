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9 июня 2023, 12:34 Читати українською

В «Дие» запустили новую облигацию «Симферополь»

Сегодня, 9 июня, в приложении «Дия» появилась новая облигация «Симферополь». Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Сегодня, 9 июня, в приложении «Дия» появилась новая облигация «Симферополь».
Фото: t.me/mintsyfra

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Подробности

  • Дата выплаты — 15 января 2025;
  • Ставка — 19,5%.

Как приобрести облигации в «Действии»

Приобрести облигации можно за несколько кликов в приложении «Дия». Для этого:

  1. зайдите в «Дию»;
  2. на главном экране кликните Военные облигации;
  3. выберите облигацию, партнера и количество;
  4. подпишите и оплатите любой картой;
  5. Облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

«По истечении срока вам вернется стоимость облигации + процент. Так, украинцы уже получили 6,6 млн гривен прибыли за погашенные облигации», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что на аукционе 6 июня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 4,78 млрд грн.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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