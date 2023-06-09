Сегодня, 9 июня, в приложении «Дия» появилась новая облигация «Симферополь». Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В «Дие» запустили новую облигацию «Симферополь»
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Подробности
- Дата выплаты — 15 января 2025;
- Ставка — 19,5%.
Как приобрести облигации в «Действии»
Приобрести облигации можно за несколько кликов в приложении «Дия». Для этого:
- зайдите в «Дию»;
- на главном экране кликните Военные облигации;
- выберите облигацию, партнера и количество;
- подпишите и оплатите любой картой;
- Облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.
«По истечении срока вам вернется стоимость облигации + процент. Так, украинцы уже получили 6,6 млн гривен прибыли за погашенные облигации», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что на аукционе 6 июня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 4,78 млрд грн.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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