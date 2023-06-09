Курс валют на 9 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В пятницу, 9 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже подорожал на 15 копеек.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 3 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро прибавил 2 копейки в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,30 грн. Евро покупают за 39,75 грн, а продают за 40,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,15−37,25, евро — 40,11−40,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,42−39,80 грн/евро.

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