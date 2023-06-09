Binance US приостанавливает вывод средств в долларах, Чанпен Чжао получил повестку в суд: что нового на рынке криптовалют

Binance US приостанавливает вывод средств в долларах

Binance.US, платформа для торговли криптовалютами, созданная главой Binance Чанпэн Чжао для обслуживания клиентов из США, заявила в пятницу, что приостановила депозиты в долларах США, чтобы защитить клиентов на фоне усиления давления со стороны регулирующих органов.

Binance.US уведомила своих пользователей о предстоящей приостановке каналов вывода фиатных денег у своих банковских партнеров уже 13 июня.

Решение компании было принято после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник подала в суд на Binance entities и Zhao в понедельник за предполагаемые незарегистрированные предложения и продажи ценных бумаг.

Биржа отметила, что торговля, размещение ставок, депозиты и снятие средств в криптовалютах остаются полностью работоспособными.

Американская платформа заявила, что она также исключит торговые пары в долларах США со следующей недели, но продолжит поддерживать пары стабильных монет.

Coinbase отказалась закрывать стейкинг и проводить делистинг криптовалют, которые SEC считают ценными бумагами

Глава криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что до принятия какого-либо судебного решения платформа будет работать в обычном режиме, предлагая услуги стекинга и торговлю токенами, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает ценными бумагами.

Он добавил, что Coinbase периодически проводит делистинг токенов, но это происходит «в рамках обычного процесса стандарта листинга».

6 июня SEC подала в суд на Coinbase, утверждая, что по меньшей мере 13 представленных на платформе токенов по сути являются ценными бумагами. Среди них: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) и Filecoin (FIL).

Глава Binance получил повестку в суд и должен ответить по ней в течение 21 дня

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао получил повестку в суд по иску от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сам бизнесмен уверяет, что ему нет необходимости являться в суд лично.

Повестка была направлена окружным судом Вашингтона и доставлена по адресу проживания Чжао на Мальте. Любопытно, что у Binance нет лицензии для работы на Мальте и штаб-квартиры в этой стране у компании тоже нет — она зарегистрирована на Каймановых островах.

Американское законодательство обязывает директора Binance ответить на повестку в течение 21 дня — в противном случае требования истца будут выполнены автоматически. Однако лично в суд он может не являться.

Крупнейший банк Австралии CBA запретил отправку средств на криптобиржи

Австралийский банк Commonwealth Bank ввел ограничения на денежные переводы криптовалютным биржам.

Банк теперь будет удерживать до 24 часов или же вовсе отклонять запросы на переводы денежных средств на реквизиты «определенных криптовалютных бирж». Какие именно торговые площадки попали под ограничения, не уточняется.

В будущем финансовый гигант также введет месячный лимит на перевод до $10 000 на реквизиты криптобирж.

В Commonwealth Bank утверждают, что ограничения связаны с ростом мошеннической активности, а также интересом клиентов банка к рынку криптовалют.