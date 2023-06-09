Binance US приостанавливает вывод средств в долларах, Чанпен Чжао получил повестку в суд: что нового на рынке криптовалют

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июня 2023, 9:28 Читати українською

Binance US приостанавливает вывод средств в долларах, Чанпен Чжао получил повестку в суд: что нового на рынке криптовалют

Главное на ринке криптовалют.

Главное на ринке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance US приостанавливает вывод средств в долларах

Binance.US, платформа для торговли криптовалютами, созданная главой Binance Чанпэн Чжао для обслуживания клиентов из США, заявила в пятницу, что приостановила депозиты в долларах США, чтобы защитить клиентов на фоне усиления давления со стороны регулирующих органов.

Binance.US уведомила своих пользователей о предстоящей приостановке каналов вывода фиатных денег у своих банковских партнеров уже 13 июня.

Решение компании было принято после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник подала в суд на Binance entities и Zhao в понедельник за предполагаемые незарегистрированные предложения и продажи ценных бумаг.

Биржа отметила, что торговля, размещение ставок, депозиты и снятие средств в криптовалютах остаются полностью работоспособными.

Американская платформа заявила, что она также исключит торговые пары в долларах США со следующей недели, но продолжит поддерживать пары стабильных монет.

Coinbase отказалась закрывать стейкинг и проводить делистинг криптовалют, которые SEC считают ценными бумагами

Глава криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что до принятия какого-либо судебного решения платформа будет работать в обычном режиме, предлагая услуги стекинга и торговлю токенами, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает ценными бумагами.

Он добавил, что Coinbase периодически проводит делистинг токенов, но это происходит «в рамках обычного процесса стандарта листинга».

6 июня SEC подала в суд на Coinbase, утверждая, что по меньшей мере 13 представленных на платформе токенов по сути являются ценными бумагами. Среди них: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) и Filecoin (FIL).

Глава Binance получил повестку в суд и должен ответить по ней в течение 21 дня

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао получил повестку в суд по иску от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сам бизнесмен уверяет, что ему нет необходимости являться в суд лично.

Повестка была направлена окружным судом Вашингтона и доставлена по адресу проживания Чжао на Мальте. Любопытно, что у Binance нет лицензии для работы на Мальте и штаб-квартиры в этой стране у компании тоже нет — она зарегистрирована на Каймановых островах.

Американское законодательство обязывает директора Binance ответить на повестку в течение 21 дня — в противном случае требования истца будут выполнены автоматически. Однако лично в суд он может не являться.

Крупнейший банк Австралии CBA запретил отправку средств на криптобиржи

Австралийский банк Commonwealth Bank ввел ограничения на денежные переводы криптовалютным биржам.

Банк теперь будет удерживать до 24 часов или же вовсе отклонять запросы на переводы денежных средств на реквизиты «определенных криптовалютных бирж». Какие именно торговые площадки попали под ограничения, не уточняется.

В будущем финансовый гигант также введет месячный лимит на перевод до $10 000 на реквизиты криптобирж.

В Commonwealth Bank утверждают, что ограничения связаны с ростом мошеннической активности, а также интересом клиентов банка к рынку криптовалют.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают ekokill, MaxTirpiz и 28 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами