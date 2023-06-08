Пекин давит на ЕС во избежание санкций против китайских компаний — Bloomberg

Китай за закрытыми дверями оказывает давление на Европейский Союз, чтобы тот упразднил предложенные торговые ограничения для китайских компаний, которые, по мнению блока, поддерживают российскую военную машину в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

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В последние недели китайские дипломаты встречались со своими европейскими коллегами в Брюсселе и Пекине в рамках кампании, направленной на то, чтобы убедить чиновников отказаться от черного списка, сообщают источники. Европейская комиссия рассматривает меры по восьми китайским фирмам, которые «непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России».

По словам одного из источников, после того, как предложения были обнародованы, китайские дипломаты встретились со своими европейскими коллегами в Брюсселе. С тех пор Китай поднял этот вопрос перед дипломатами ЕС в Пекине, сказал один из источников, добавив, что китайская сторона пригрозила возмездием, если экспортные ограничения будут продолжены.

В прошлом месяце официальный представитель министерства Ван Вэньбинь заявил, что экономическая торговля его страны с Россией была «полностью честной».

«Если упомянутые вами сообщения верны, действия ЕС серьезно подорвут взаимное доверие и сотрудничество Китая и ЕС, а также углубят раскол и конфронтацию в мире», — добавил он.

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Китай сталкивается с растущим списком санкций, тарифов и экспортного контроля со стороны США и их союзников по мере роста геополитического напряжения. Пекин вовсю пытался реагировать таким образом, чтобы Китай выглядел жестким, не отпугивая иностранные компании и не нанося ущерба национальным цепочкам поставок.

По словам одного из знакомых, любые ответные меры на последние меры ЕС, скорее всего, должны быть направлены против блока на институциональном уровне.

Посол Китая в Е С Фу Цун в интервью, опубликованном в прошлом месяце на сайте посольства Китая в ЕС, заявил, что Пекин по-прежнему хочет решить проблему «совместно». Он призвал блок предоставить доказательства того, что китайские компании занимались деятельностью в обход европейских санкций в отношении России.

«Если европейская сторона введет санкции против китайских компаний, не предоставив нам никаких веских доказательств, мы обязательно ответим», — добавил он.