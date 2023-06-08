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8 июня 2023, 18:15 Читати українською

Подрыв Каховской ГЭС: Украина может потерять несколько миллионов тонн урожая

Несколько миллионов тонн украинского урожая могут быть потеряны из-за затопления в результате уничтожения Каховской ГЭС. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Несколько миллионов тонн украинского урожая могут быть потеряны из-за затопления в результате уничтожения Каховской ГЭС.

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Потеря урожая

По его словам, затопленные земли нуждаются в полной агроэкологической оценке состояния почв, но после того, как уйдет вода. В большинстве случаев нужно будет применять специальные методы обновления почв.

«На угодьях, пострадавших в результате уничтожения Каховской ГЭС, выращивалось два основных блока продукции, одним из них являются овощные и бахчевые культуры. Второй блок зерновых и масличных культур: соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница. Без источника водоснабжения невозможно говорить о выращивании продукции овощеводства. Выращивание зерновых и масличных культур состоится по экстенсивной модели с низкой урожайностью», — отметил Высоцкий.

Читайте: Подрыв Каховской ГЭС. В Минагрополитики оценили ущерб для рыбной отрасли

Он также подчеркнул, что сейчас трудно оценить ущерб левобережья Херсонщины, но известно, что там хранилось несколько сот тысяч тонн зерновых. На правобережье потеряно более 100 тысяч тонн урожая.

Первый заместитель Министра утверждает, что наибольшей угрозой международной продовольственной безопасности является невозможность без орошения выращивать несколько миллионов тонн зерновых и масличных культур.

Читайте: Подрыв Каховской ГЭС. В Укргидроэнерго заявили, что станция не подлежит восстановлению

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га, из которых аграрии собирали около 4 млн т зерновых и масличных культур, на сумму около 1,5 млрд долларов .

В 2023 году на правом берегу Днепра работают 13 оросительных систем. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
godvinik
godvinik
8 июня 2023, 19:34
#
Не Україна, а приватні власники цієї землі.
Вони мені цибулю і кавуни безкоштовно не поставляли, хай самі вирішують свої проблеми.
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