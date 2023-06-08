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8 июня 2023, 17:16 Читати українською

Еврозона столкнулась с первой рецессией со времен пандемии

Экономика еврозоны в первом квартале 2023 года сократилась на 0,1%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на уточненные данные Евростата.

Экономика еврозоны в первом квартале 2023 года сократилась на 0,1%.

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Падение экономики

Европейская экономика снижается второй квартал подряд — в четвертом квартале прошлого года спад составил 0,1%. Это стало первой полугодовой рецессией в Европе со времен пандемии коронавируса, отмечает агентство.

По данным Евростата, снижение ВВП еврозоны в первом квартале было обусловлено сокращением государственных расходов и расходов домохозяйств. Негативный вклад внесло и снижение товарно-материальных запасов, а восстановление торговли оказало поддержку европейской экономике, отмечает агентство.

Читайте:ЕС повысил прогноз инфляции в еврозоне из-за резкого роста базовых цен — Bloomberg

Всего из 20 стран еврозоны рецессия затронула семь. В первом квартале текущего года сократились экономики Германии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Греции, Ирландии и Эстонии, чей ВВП не растет с конца 2021 года.

Впрочем, европейские власти рассчитывают, что ситуация улучшится уже во втором квартале. Согласно обновленному прогнозу Еврокомиссии, в 2023 году европейский ВВП по итогу 2023 года увеличится на 1,1%, а в 2024-м вырастет на 1,6%.

Инфляция пока втрое превышает целевые 2%, однако в прошлом месяце базовый и основной показатели снизились больше, чем ожидалось, вслед за падающими инфляционными ожиданиями, пишет Bloomberg.

Читайте: Валютный прогноз: инфляция в ЕС снизилась меньше, чем ожидалось

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Источник: Минфин
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