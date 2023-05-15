ЕС повысил прогноз инфляции в еврозоне из-за резкого роста базовых цен — Bloomberg

Ключевым фактором повышения прогноза инфляции стало увеличение на три четверти процентного пункта оценки Комиссией так называемой базовой инфляции, исключающей волатильные элементы, такие как цены на продукты питания. Об этом сообщает Bloomberg.

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Прогнозы

Отмечается, что прогнозы подчеркивают вызов, стоящий перед политиками Европейского центрального банка.

Они повысили базовую стоимость заимствований на 375 базисных пунктов, пытаясь обуздать инфляцию, и теперь могут разойтись с Федеральной резервной системой США, поскольку предполагают дальнейшее повышение ставок на фоне опасений, что рост цен затянется.

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«Базовая инфляция будет постепенно снижаться, поскольку маржа прибыли поглощает более высокие зарплаты, а более жесткие условия финансирования оказываются эффективными в охлаждении спроса, — пишет Bloomberg. — Ожидается, что постоянное высокое ценовое давление на услуги в сочетании с медленным снижением цен на переработанные продукты питания и товары будет поддерживать базовую инфляцию на высоком уровне».

Прогноз ЕС по росту базовых цен в этом году на полпроцента выше прогноза ЕЦБ, опубликованный в марте. На следующий год он всего на 0,1 процентного пункта ниже.

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