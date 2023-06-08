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8 июня 2023, 16:32 Читати українською

Сколько Украина тратит на войну: Счетная палата обнародовала данные о расходах госбюджета

В I квартале 2023 года за счет исключительно внутренних источников поступлений 61% расходов государственного бюджета были направлены на обороноспособность и безопасность Украины — это 389 миллиардов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты .

В I квартале 2023 года за счет исключительно внутренних источников поступлений 61% расходов государственного бюджета были направлены на обороноспособность и безопасность Украины — это 389 миллиардов гривен.

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Международная помощь

По данным Счетной палаты, доходы общего фонда госбюджета превысили плановый показатель на I квартал 2023 года на 141 млрд грн, или 57%. Перевыполнение плана доходов удалось достичь прежде всего за счет грантов от Всемирного банка на бюджетную поддержку, которые не планировались. Речь идет о 134 млрд грн, что составило 25% от всех доходов государственного бюджета.

От размещения облигаций внутреннего государственного займа в I квартале получили 138 млрд грн. При этом Национальный банк в отличие от первого квартала предыдущего года не покупал военных облигаций.

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От внешних кредиторов в общий фонд государственного бюджета поступило 266 млрд грн, в том числе: 177 млрд грн — макрофинансовая помощь ЕС; 64 млрд грн — кредит правительства Канады; 24 млрд грн — ссуды Всемирного банка.

Расходы на оборону

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн.

Источник: Минфин
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