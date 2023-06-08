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8 июня 2023, 16:07 Читати українською

Большинство украинцев почувствовали ухудшение экономического положения, 30% не работают — опрос

В июне 2023 года 59% украинцев почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода, в 35% — оно не изменилось, только 6% почувствовали улучшение. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

В июне 2023 года 59% украинцев почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода, в 35% — оно не изменилось, только 6% почувствовали улучшение.
Фото: freepik.com

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Экономическая ситуация

Оценки положения в Украине в целом хуже: 75% почувствовали ухудшение ситуации в стране, 14% - говорят об отсутствии изменений, 8% - об улучшении.

Что будет дальше

Несмотря на это, говоря об экономике страны в будущем, у респондентов больше положительных надежд:

  • 35% ожидают улучшения,
  • 28% — думают, что ничего не изменится,
  • 26% ожидают ухудшения.

Относительно личной ситуации:

  • 31% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится,
  • 39% считают, что оно не изменится,
  • 17% - имеют пессимистические взгляды на этот счет.

Работа

По данным опроса, 41% работавших до войны работают на своих привычных рабочих местах, 14% — работают частично, 13% — нашли новое место работы. Несмотря на это, 30% опрошенных до сих пор не работают.

В динамике увеличилось количество нашедших новую работу. Лучшая ситуация с работой у мужчин и людей среднего возраста.

Среди переселенцев в динамике существенно возросло количество тех, кто смог трудоустроиться на новое место — каждый третий из них смог найти новую работу, доля неработающих среди них уменьшилась с половины до трети.

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Оценки возможностей

Что касается экономических возможностей, несколько респонденты оценили возможность добиться успеха (41%), хотя на отсутствие таких возможностей указали 26% опрошенных.

Также 36% высоко оценили возможность найти работу, 40% оценили это на средний уровень, и еще 23% — на низкий.

Возможность иметь стабильный доход и заниматься предпринимательством оценили несколько хуже: около 30% оценили положительно, около 35% - посредственно, и 26% - отрицательно.

Наиболее пессимистично оценили возможность сегодня в Украине сделать карьеру — 33% считают, что такой возможности нет или практически нет, хотя еще 28% - оценили это посредственно, и 32% - положительно.

За последний год выросли оценки возможностей заняться предпринимательством и найти работу. Оценки карьерных возможностей почти не изменились, дохода и успеха — несколько ухудшились за счет увеличения посредственной оценки и уменьшения положительной.

Лучший уровень всех возможностей оценивают мужчины, молодежь, а также полноценно работающие. Пенсионеры не видят экономические возможности для себя в Украине сегодня.

Также относительно возможности иметь стабильную зарплату ощутимо хуже (и даже хуже, чем среди неработающих) оценки тех, кто работает частично — они больше всего почувствовали уменьшение дохода.

Опрос

Опрос проводился 1−2 июня 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
zevs1
zevs1
8 июня 2023, 16:35
#
По телемарафету всё хорошо, параллельная реальность.
+
0
mlp711141
mlp711141
8 июня 2023, 17:21
#
Ну, я временно не работаю. Ищу работу. После вчерашнего посещения ужонда праці появилось у меня задание перевести моё резюме с польского не только на английский, но и (неожиданно!) на русский и украинский! Оказывается, некоторые работодатели в Польше это требуют! Сегодня выходной, созваниваться с работодателями придётся завтра…
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