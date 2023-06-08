Укрпочта планирует предоставлять в отделениях банковские услуги

Планы Укрпочты

«Банки и банкоматы сегодня существуют в 4% населенных пунктах. На территориях, где нет света и связи, вы не рассчитаетесь картой. А Укрпочта там есть, поэтому этот вопрос очень настоятельный. Мы понимаем, что банки не придут в деревни, где 300 человек. Поэтому я очень надеюсь, что совсем скоро наши регуляторные органы согласятся на открытие нами банковских услуг», — отметил он.

Смелянский напомнил, что Укрпочта уже работает по новому закону «О почтовой связи», который убирает «совок», в частности бандероли, сургучные печати, перевязки, а также позволяет осовременить почтовую связь и предоставить новые услуги, которые ранее не были прописаны в законодательстве.

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«Закон позволяет использовать электронную марку, которую можно будет распечатать прямо на своем компьютере и не идти в отделение. Закон убирает излишнюю дерегуляцию, ведь недавно было 200 страниц правил, как и что нужно упаковывать. Поэтому мне очень приятно, что мы от этого всего смогли наконец избавиться», — добавил глава компании.

Предыстория

В январе прошлого года Укрпочта подала в Нацбанке документы на покупку Альпари Банка. В июне приобретение даже успел согласовать Антимонопольный комитет Украины.

Но против превращения Укрпочты в банк выступил НБУ.