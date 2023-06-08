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8 июня 2023, 14:11 Читати українською

BlackRock планирует привлечь до $7 миллиардов для своего нового Глобального фонда возобновляемой энергетики

Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock надеется привлечь в свой четвертый Глобальный фонд возобновляемой энергетики до $7 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock надеется привлечь в свой четвертый Глобальный фонд возобновляемой энергетики до $7 млрд.
Фото: wikipedia.org

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В BlackRock отметили, что спрос институциональных инвесторов на поддержку таких проектов вырос в последние годы, поскольку все больше стремится согласовать свои портфели с переходом к экономике с низким содержанием углерода.

Компания заявила, что планирует от $5 до $7 млрд для своего четвертого фонда после того, как было собрано $4,8 млрд для его закрывшегося в апреле 2021 года предшественника.

«Этот шаг также был вызван скорым изменением политической среды, когда Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели значительную финансовую поддержку чистой энергии, чтобы помочь сократить выбросы углерода в борьбе с глобальным потеплением», — пишет издание.

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Среди инвестиций, сделанных третьим фондом была инвестиция в сеть мощных зарядных станций IONITY, на которую в ноябре было привлечено 700 млн евро. Он также поддержал проект Waratah Super Battery в Австралии, который станет самым большим в мире сетевым аккумулятором.

Чтобы достичь нулевых выбросов к 2050 году, Международное энергетическое агентство заявило, что ежегодные инвестиции в чистую энергетику должны увеличиться более чем втрое до $4 трлн до конца десятилетия.

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Источник: Минфин
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