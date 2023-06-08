Миллиардер Рэй Далио, основатель крупнейшего в США хедж-фонда Bridgewater Associates, предупредил, что США находятся в самом начале долгового кризиса, когда наблюдается разрыв между спросом и предложением, пишет Bloomberg. По словам Далио, цикл долгового кризиса длится в среднем около семи лет.
Рэй Далио заявил о начале долгового кризиса в США
Что говорит Далио
Инфляция в США остается устойчиво высокой наряду с повышенными реальными процентными ставками, рассказал Далио на конференции Bloomberg Invest.
«На мой взгляд, США находятся в начале долгового кризиса большого экономического цикла, когда наблюдается изменение между спросом и предложением, когда вы выпускаете слишком много долговых обязательств и испытываете дефицит покупателей», — сказал Далио.
Процентные ставки ФРС не поднимутся намного выше текущего уровня и не будут расти в следующие годы, считает Далио. Однако, по его словам, ситуация в американской экономике в будущем станет только ухудшаться, и это может вызвать большую политическую нестабильность в США.
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ФРС подняла ставку десять раз подряд, чтобы сдержать рекордную инфляцию — с марта 2022 года ставка выросла с 0−0,25% до 5−5,25% годовых. В прошлый раз за таким повышением последовал ипотечный кризис в США, переросший в кризис 2008 года.
По итогам апреля 2023 года инфляция в США замедлилась до 4,9% в годовом выражении после 5% по итогам марта, но показатель по-прежнему остается выше целевого для ФРС уровня в 2% годовых.
Кто такой Далио
Рэй Далио покинул пост инвестиционного директора крупнейшего в США хедж-фонда Bridgewater Associates в октябре прошлого года, но остается значимым владельцем и по-прежнему входит в состав совета директоров.
Он основал Bridgewater Associates почти 50 лет назад, сейчас занимается развитием своего семейного офиса и планирует открыть филиал в Абу-Даби. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg на 8 июня, состояние Далио составляет $16,5 млрд.
Далио получил известность, в том числе благодаря стратегии «всепогодного портфеля» (All-Weather Portfolio). Это модельный набор активов, который в теории должен стабильно приносить прибыль на протяжении десятков и даже сотен лет.
Стратегия не приносит сверхприбыли и может обгонять индексы акций лишь в периоды спада на рынке. Зато такой подход дает относительно малые просадки по портфелю в дни всеобщей паники: до двух — шести раз меньше, чем стандартные портфели, и обычно не более 5%.
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