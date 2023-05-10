Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам апреля снизился в годовом исчислении до 4,9%, сообщило Министерство труда США.
Инфляция в США снизилась до минимума с апреля 2021 года
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Показатель достиг минимума с апреля 2021 года. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители (индекс Core CPI), в апреле составила 5,5%.
Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что индекс потребительских цен в апреле останется на мартовском уровне в 5%. Базовая инфляция ожидалась на уровне 5,5% против 5,6% в марте.
Напомним
Инфляция в США начала замедлятся с лета 2022 года. Тем не менее в этом году базовая инфляция на протяжении нескольких месяцев подряд держалась в диапазоне от 5,5% до 5,7%, что указывает на ее устойчивость, несмотря на самую агрессивную с 1980-х годов кампанию по ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).
Читайте: Банки США, несмотря на кризис, получили рекордную прибыль в I квартале
Еще одним важным событием на этой неделе станет публикация данных по индексу цен производителей в США в четверг, 11 мая. Ожидается, что в апреле ценовое давление усилилось по сравнению с мартом.
Следующее заседание ФРС по ставке состоится 13−14 июня. При принятии решения регулятору необходимо будет учитывать не только инфляцию, которая по-прежнему значительно превышает целевые 2%, но и недавние потрясения в банковском секторе, которые произошли, в том числе из-за резкого роста ставок.
Комментарии