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10 мая 2023, 19:20 Читати українською

Инфляция в США снизилась до минимума с апреля 2021 года

Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам апреля снизился в годовом исчислении до 4,9%, сообщило Министерство труда США.

Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам апреля снизился в годовом исчислении до 4,9%, сообщило Министерство труда США.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПоказатель достиг минимума с апреля 2021 года.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Показатель достиг минимума с апреля 2021 года. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители (индекс Core CPI), в апреле составила 5,5%.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что индекс потребительских цен в апреле останется на мартовском уровне в 5%. Базовая инфляция ожидалась на уровне 5,5% против 5,6% в марте.

Напомним

Инфляция в США начала замедлятся с лета 2022 года. Тем не менее в этом году базовая инфляция на протяжении нескольких месяцев подряд держалась в диапазоне от 5,5% до 5,7%, что указывает на ее устойчивость, несмотря на самую агрессивную с 1980-х годов кампанию по ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

Читайте: Банки США, несмотря на кризис, получили рекордную прибыль в I квартале

Еще одним важным событием на этой неделе станет публикация данных по индексу цен производителей в США в четверг, 11 мая. Ожидается, что в апреле ценовое давление усилилось по сравнению с мартом.

Следующее заседание ФРС по ставке состоится 13−14 июня. При принятии решения регулятору необходимо будет учитывать не только инфляцию, которая по-прежнему значительно превышает целевые 2%, но и недавние потрясения в банковском секторе, которые произошли, в том числе из-за резкого роста ставок.

Источник: Минфин
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