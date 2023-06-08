Подрыв Каховской ГЭС: Латвия предоставит Украине 200 миллионов евро помощи

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«В разговоре с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем я поблагодарил за помощь и общую позицию — россия должна понести ответственность», — написал Шмигаль.

Латвия выделяет €200 тыс. Украине для преодоления последствий взрыва россией Каховской ГЭС. В разговоре с ПМ @krisjaniskarins поблагодарил за всестороннюю помощь и общую позицию — россия должна понести ответственность за все совершенные преступления. Совместно с партнерами готовим решения и санкции. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) Июнь 7, 2023

Он отметил, что «вместе с нашими партнерами готовим решения и санкции».

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Напомним

6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне.