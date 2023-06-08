Курс валют на 8 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 8 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке потерял 2 копейки, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар прибавил 3 копейки в покупке и продаже. Курс евро прибавил 5 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,85−37,30 грн. Евро покупают за 39,75 грн, а продают за 40,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,13−37,23, евро — 40,05−40,28 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,17−39,55 грн/евро.

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