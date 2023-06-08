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8 июня 2023, 11:08 Читати українською

К «Дія.City» уже присоединилось 550 компаний — Минцифры

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса «Дия.City» уже присоединились 550 украинских и международных компаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса «Дия.
Фото: Министерство цифровой трансформации

Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Дия.City» уверенно становится «знаком качества» среди украинских и международных компаний — в пространстве уже 550 резидентов", — говорится в сообщении.

Кто присоединился к «Дия.City»

В частности, среди новых компаний:

  • Aspichi — украинский стартап, разрабатывающий VR-платформу для интерактивного стриминга пространственного видео 360° и аудио в VR-шлеме. Продукт облегчит обучение медиков хирургическим навыкам или протезированию.
  • UKR.NET — один из популярнейших новостных интернет-сервисов Украины. Входит в десять самых посещаемых сайтов украинского сегмента сети.
  • Nova Plays — дочерняя компания «Новой почты», создающая маркетплейс для лидера на рынке экспресс-доставок в Украине.
  • OK Factory — платформа, посвященная продвижению украинской продукции в мире. Она предоставляет доступ к сети покупателей, поставщиков и партнеров, а также маркетинговые услуги и бизнес-консультации тем, кто пытается заявить о себе на мировом рынке.
  • if team — компания, предоставляющая инструменты контроля над финансовыми потоками проектов разного масштаба. Благодаря платформе можно управлять бюджетами, зарплатами сотрудников или вести учет стоимости проекта в разрезе итераций.
  • LIGA UNITED — мониторинговая платформа, которая дает доступ к унифицированным потокам деловой, судебной и медийной информации. Это позволяет бизнесу просчитывать риски и принимать взвешенные решения.
  • Smartcraft — украинская компания, создающая и поддерживающая уникальные инновационные телекоммуникационные продукты. Они помогают тысячам местных и глобальных компаний, деловых партнеров и других лиц в частном секторе оставаться на связи по всему миру.

Напомним

«Минфин» писал, что в первом квартале 2023 года общий объем налога на выведенный капитал (ННПК), который уплатили IT-компании-участники «Дия.City», составил 80,5 млн грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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