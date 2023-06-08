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8 июня 2023, 10:49 Читати українською

Количество проверок за время войны уменьшилось, а сумма штрафов за ПРРО/РРО растет

Несмотря на то, что количество проверок за время войны уменьшилось, сумма штрафов за ПРРО/РРО растет. Так, количество проверок в 2022 году уменьшилось на 17% до показателей 2021 — со, в среднем, 2230 проверок в месяц до 1860. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

Несмотря на то, что количество проверок за время войны уменьшилось, сумма штрафов за ПРРО/РРО растет.

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Число проверок растет

В этом году проверок на месяц увеличилось по сравнению с прошлым годом на 6%, однако их все еще меньше, чем до начала большой войны.

В 2021 году ГНС по результатам проверок наложила 30 тысяч штрафов на сумму 540,8 млн грн. В прошлом году было наложено почти 23 тысячи штрафов на общую сумму 1 349 млн грн.

Такой рост общей суммы связан с тем, что с 1 января 2022 размер штрафов увеличился в 10 раз: так, за первое выявленное нарушение вместо 10% от чека штрафовали на 100%, за повторное — вместо 50% от чека на 150% .

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Следует отметить, что более половины суммы штрафов за ПРРО/РРО в прошлом году было наложено в октябре. Общая сумма санкций за октябрь — 754,5 млн грн — больше, чем за весь 2021 год.

В общем, с начала 2021 года, когда официально закон вступил в силу, к маю 2023 года 54,9 тысячи проверок, по результатам которых наложено 59,7 тысячи штрафов на общую сумму 2 млрд грн.

Стоит отметить, что украинские предприниматели массово переходят на программное РРО: количество ПРРО за три года с момента введения закона выросло в 6 раз. Если в начале 2021 года только ⅕ приходилась на программные кассы, накануне войны ПРРО и РРО сравняли счета, то уже в мае 2023 количество ПРРО на 29% больше привычных кассы.

«Последние месяцы мы видим всплеск подключений к ПРРО от Poster. 76% бизнесов уже перешли к фискализации продаж, а 12% бизнесов планируют это сделать в ближайшее время. Такие данные показывают результаты опроса владельцев заведений в телеграм-канале «Реве та стоне ресторатор».

Я советую предпринимателям не медлить и подключать ПРРО уже сейчас. С 1 июля упраздняется мораторий на документальные проверки для бизнесов, не работающих с подакцизными товарами. Так что они станут первой целью для визита инспекторов. Чем дольше тянуть с подключением РРО, тем больше накапливаться штрафов — санкции применяются для каждого отдельного чека.

Кроме того, по нашему опыту, когда в декабре 2021 года все начали одновременно регистрироваться в налоговой, ее серверы не выдержали нагрузки. Поэтому многие клиенты не успели подготовить все вовремя", — комментирует СЕО Poster Родион Ерошек.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
zevs1
zevs1
8 июня 2023, 11:10
#
С 1июля устроят налоговый террор, в этом можно не сомневаться.

Война закончилась у Зе команды, на время военного положения и год после войны Зе обещал не трогать бизнес, всё как обычно его обещания стоят ноль
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0
mantis05
mantis05
8 июня 2023, 11:16
#
Гайд успеха: просто в тень уходить и всё. Введение РРО для 2ой группы- не имеет никакого смысла: большинство и так в лимиты влезает легко, а вот администрирование категорий, а именно за них сейчас штрафуют дико- вот это головняк. Поэтому, мелкий бизнес вернулся к старой схеме: платить на лапу налоговой как крыше и всё. Отличная реформа)
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