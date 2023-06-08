Евро подорожал на 13 копеек. Официальный курс валют

8 июня европейская валюта подорожала на 13 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,18 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Валютный рынок

7 июня НБУ установил официальный курс на уровне 39,05 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 22 копейки в покупке и продаже.

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