Международные партнеры предоставили водоканалам Украины помощь на $170 миллионов

Международные партнеры уже предоставили украинским водоканалам помощи более чем на $170 млн, что позволяет поддерживать их работу в условиях военных действий. Об этом заявил президент ассоциации «Укрводоканалекология» Дмитрий Новицкий во время брифинга, сообщает Укринформ.

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«На сегодняшний день международными партнерами уже профинансирована помощь более чем на $170 млн. Сейчас к нам от водоканалов поступило еще запросов на $310 млн, которые мы уже передали иностранным организациям. Они прорабатываются. Речь идет о первоочередных мерах, которые помогут поддержать работу предприятий», — отметил Новицкий.

Он также подчеркнул, что иностранные партнеры готовы и дальше помогать водоканалам, но для этого украинская сторона должна выполнить «домашнюю работу» и обеспечить текущую работу этих предприятий, что требует определения устойчивых источников финансирования.

В результате полномасштабного вторжения в Украине разрушено более 800 км водопроводных и 244 км канализационных сетей, а также уничтожено/повреждено около 70 насосных станций и 23 очистных сооружений.

Напомним

«Минфин» писал, что 6 июня российские кафиры совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне.