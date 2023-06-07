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7 июня 2023, 17:52 Читати українською

В НБУ рассказали, как в Украине будет регулироваться рынок криптовалют

Регулирование рынка виртуальных активов в Украине должно быть приближено к европейским нормам с учетом особенностей национальной правовой и финансовой системы. Об этом рассказал директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук во время конференции «Crypto | Verse Conference», сообщает пресс-служба НБУ.

Регулирование рынка виртуальных активов в Украине должно быть приближено к европейским нормам с учетом особенностей национальной правовой и финансовой системы.
Фото: pixabay.com

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Макарчук отметил, что НБУ готов работать по этому направлению вместе с другими регуляторами Украины.

Он заявил, что в регулировании рынка виртуальных активов необходим баланс между защитой интересов потребителей, сохранением ценовой и финансовой устойчивости, а также созданием предпосылок для развития рынка.

В общем, работа крипторинка должна быть прозрачной, а права всех участников — защищены.

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По его словам, в вопросах внедрения стандартов работы этого рынка Украина не будет сильно отличаться от других европейских стран, но могут быть определенные особенности.

«Регламент должен учитывать определенные правовые реальности, в частности наличие двух регуляторов (НБУ и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) и соответствующее разделение сфер регулирования рынка финансовых услуг между ними. То есть регулирование должно быть приведено в национальные реалии, но это не противоречит тому, что концептуально мы должны идти в один из ЕС стандарт», — рассказал Макарчук.

Напомним

«Минфин» писал, что первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова напомнила об официальной позиции НБУ, который не считает криптовалюту платежным средством.

Источник: Минфин
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