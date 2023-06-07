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7 июня 2023, 15:43 Читати українською

Из-за войны и ухудшения качества активов банков показатель NPL ухудшается 14-й месяц подряд — Гетманцев

Из-за полномасштабной войны и ухудшения качества активов банков показатель NPL ухудшается 14-й месяц подряд. На 1 марта 2022 года доля NPL в кредитном портфеле составила 26,6%. За время войны объем неработающих кредитов вырос на 43% (130 млрд грн). Об этом написал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграм-канале.

Из-за полномасштабной войны и ухудшения качества активов банков показатель NPL ухудшается 14-й месяц подряд.
Фото: biz.censor.net

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Рост неработающих кредитов

«Тенденция к росту неработающих кредитов остается, хотя в 2023 году этот процесс заметно притормозил. Признание банками NPL ускорится после завершения диагностики качества активов и достаточности капитала крупнейших 20 банков со стороны НБУ. Ожидается, что доля NPL может достичь 50% (30% от действующего кредитного портфеля до начала войны)», — заметил он.

Отмечается, что текущие финансовые показатели сектора адекватны, чтобы «переварить» ожидаемый рост неработающих кредитов: норматив адекватности регулятивного капитала на 1 мая — 21%, а прибыль банков за 4 месяца 2023 составляет + 44 млрд грн.

Читайте: Доля неработающих кредитов банков выросла до 39,3% — НБУ

По словам Гетманцева, отчисления в резервы под возможные убытки по кредитам — 107 млрд грн (на 1 апреля).

Расчистка «проблемных» активов банков и существенное наращивание кредитования — две ключевые задачи, стоящие перед банками, банковским регулятором, финансовыми властями страны после завершения войны.

Полномасштабное восстановление потребует более широкого привлечения банков к восстановлению и увеличению кредитного портфеля в ВВП. Такой уровень был заметно ниже, чем в соседних странах ЕС, и до войны (по данным Всемирного банка, в 2021-м в Литве — 37,5%, Польше — 46,4%, Чехии — 53,7%, тогда как в Украине 23,5% ВВП), подытожил он.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 39,3% по сравнению с 38,8% на 1 апреля.

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Источник: Минфин
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