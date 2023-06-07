Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня после того, как трейдеры заявили, что государственные кредиторы приостановили продажи долларов, чтобы защитить национальную валюту. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Это является признаком того, что новая экономическая администрация отказывается от дорогостоящих интервенций в рамках ожидаемого поворота к более традиционной экономической политике», — пишет издание.

Падение лиры

В среду, 7 июня, турецкая лира упала примерно на 7%, что является максимальным темпом снижения за последний год, до 23,1621 за доллар. При этом валюта слабеет 12-й день подряд.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный на второй срок 28 мая, отстаивал экономическую политику, основанную на сверхнизких процентных ставках, которые вынуждали государственные учреждения компенсировать это валютными интервенциями и частыми регуляторными корректировками.

Это привело к истощению валютных резервов, всплеску инфляции и оттоку иностранного капитала. При этом после выборов рынки отмечали значительное снижение курса, поскольку инвесторы делали ставки на его неустойчивость.

Государственные банки Турции не комментируют свои интервенции на валютном рынке.

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Другие рынки

В то время как лира упала, другие турецкие рынки в среду продемонстрировали уверенность в том, что изменение политики будет положительным.

Основной фондовый индекс вырос на 3,1%, увеличив рост с момента голосования до 21% и компенсировав потери этого года.

Долларовые облигации Турции также увеличили свой рост. При этом дополнительная доходность, которую инвесторы требуют для удержания долларового долга Турции по казначейским обязательствам США, сократилась на 44 базисных пункта на этой неделе, согласно индексу JPMorgan Chase & Co.