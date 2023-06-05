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5 июня 2023, 13:44 Читати українською

Турецкая лира упала на 1% после назначения нового министра финансов

Курс турецкой лиры по данным на 11:54 5 июня опустился на 1,15%, до 21,17 лиры за доллар. Это близко к рекордно низкому значению прошлой недели, когда курс достигал 21,8 лиры за доллар, пишет Reuters.

Курс турецкой лиры по данным на 11:54 5 июня опустился на 1,15%, до 21,17 лиры за доллар.
Фото: depositphotos

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Падение лиры

Лира продолжила снижение, несмотря на назначение нового министра финансов.

3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил главой министерства казначейства и финансов Мехмета Шимшека. Ранее он работал в лондонском отделении Merrill Lynch, после чего занимал пост министра финансов, а затем и вице-премьера Турции.

В 2018 году он покинул правительство после того, как Эрдоган назначил главой Минфина своего зятя Берата Албайрака.

Назначение Шимшека может свидетельствовать о том, что Эрдоган готов изменить экономическую политику страны. Новый министр, вероятно, будет выступать за возвращение к традиционной денежно-кредитной политике, в том числе за повышение ключевой ставки, писала Financial Times.

Читайте: После победы Эрдогана турецкая лира упала на 0,4%

По словам источников Bloomberg, Шимшек на встрече с Эрдоганом после его переизбрания выдвинул в качестве условия своего возвращения возможность проводить монетарную политику автономно.

Сам Шишмек 4 июня заявил, что у турецкой экономики «нет другого выбора, кроме как вернуться на рациональную почву». «Прозрачность, последовательность, предсказуемость и соответствие международным нормам будут нашими основными принципами», — пообещал он.

Напомним

Прежняя монетарная политика и вмешательство властей в экономику привели к разгону роста потребительских цен, падению лиры до рекордно низкого уровня и бегству капиталов из Турции.

С 2013 года общий объем иностранных активов в турецких акциях и облигациях сократился примерно на 85%, или почти на $130 млрд, писал Bloomberg.

Центробанк Турции за последние 1,5 года потратил почти $200 млрд на поддержку лиры, чистые валютные резервы стали отрицательными, а инфляция в 2022 году превысила 80%. В апреле 2023 года, перед президентскими выборами, она была на уровне 44%.

Источник: Минфин
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